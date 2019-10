Milletvekili Dülger’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, yayımladığı mesaj ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger mesajında, "Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde ilan ettiğimiz, son devletimiz Türkiye Cumhuriyetinin 96. kuruluş yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yâd ediyorum. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923’te, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduk. Cumhuriyetimizi, 2200 yıllık devlet geleneğimiz ile yaşadığımız coğrafyadaki bin dört yüz yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının, o günün zor şartlarında elde edilmiş bir kazanımı olarak görüyor; Gazi Mustafa Kemal'in veciz bir şekilde ifade ettiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyor, ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum.Tarihten gelen demokrasi kültürümüzle, hukuk devleti kimliğimizle, her gün çoğalan gücümüz ve birikimimizle, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Milletvekili Dülger'in mesajında, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin her başarısı sadece kendi vatandaşlarımızın değil; insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mağdurların, mazlumların, soydaş ve kardeş toplulukların da yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor harekete geçiriyor. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların gerisinde, Cumhuriyetimizin işte bu seviyeye ulaşmış olmasından duyulan rahatsızlık vardır. 1919'da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı, 1923'te nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdıysak, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da inşallah geride bırakacağız.Milletimizin ortak eseri olan cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. 82 milyon vatandaşımızın her bir ferdi, bu ülkenin ve Cumhuriyetin, aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve ortak bir geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir evlatlarıdır. Bu duygularla ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum” ifadelerine de yer verildi.

