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Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İHA

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kilis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
Hava Muhalefeti nedeniyle Beşevler Kapalı Spor Salonunda yapılan kutlama törenlerine, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, askeri ve sivil erkan, adli ve idari yargı mensupları, vatandaşlar, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra törene katılanların bayramını Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kutladı. Halk oyunları ekiplerinin halk oyunlarının gösterisi sundu. Öğrencilerin şiir okumasından sonda Törende bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, Atatürk’ün, önderliğindeki Türk ordusunun ve milli mücadeleye inanan, tüm varlığını ortaya koyan, yoksul Anadolu insanının eseri olan tüm dünyaya kendini hayran bıraktıran kurtuluş savaşı destanının sonunda kurulan yeni Devletin yönetim şekli, ebetteki Cumhuriyet olacağını ifade ederek, “ Tarihi geçmişimiz göstermektedir ki, kimliğimize, kültürümüze, değerlerimize, en uygun yönetim tarzı cumhuriyettir. Çünkü Cumhuriyet kısaca halkın kendi kendisini yönetmesidir. Hükümet Millettir, Millet Hükümettir.Millet olarak el birliği ve gönül birliğiyle çalışmaya devam etmemiz, kardeşçe birbirimizi kucaklamamız, birbirimize kenetlenmemiz halinde çok büyük işler yapacağımızı hatırlatan, Ülkemiz için bir dönüm noktasını ifade eden bu bayram, milletimiz için her geçen gün daha büyük bir önem kazanmaktadır.Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için, dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmeli, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için çok çalışmalıyız.Bu zaferi, muhasır medeniyet yolunda büyük bir düşünceye çevirerek, yeni kurulan devleti Cumhuriyet ile taçlandırarak, Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleşmiştir” dedi.
Vali Soytürk, sözlerini şöyle sürdürdü, “Türkiye Cumhuriyeti dünyada ve bölgesinde köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak, milletler ailesinin saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bizler bu devletin ve milletin ferdi olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tarih boyunca milletimize dayatılan esaret, küçülme ve dağılma senaryolarını, yüksek bir irade ve kararlılıkla reddederek, dünyada hiçbir milletin başaramayacağı büyük gayret, fedakârlık, azim ve inançla, gösterdiğimiz destansı mücadele sonucu kurduğumuz Cumhuriyeti, ilelebet yaşatmak için muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asıl kanda mevcuttur.Ne yazık ki dünyada ve bölgemizde ülkemizin ve milletimizin birliğine karşı yedi düvel ağız birliği yapmışçasına varlığımıza yönelik mütecaviz hamlelerin ardı arkası kesilmemektedir. Bugünde Barış Pınarı harekatı İle Mehmetçiklerimiz destanlar yazmaya devam etmektedir.Harici şer güçler, milletimizi güçsüz düşürmek için şeytanın bile aklına gelmeyen her türlü oyun ve düzenbazlığın içindedirler. Onların işbirlikçileri olan yerli hainler ise 15 Temmuz ihanetini sahneye koydular.15 Temmuz’da bu kahraman gazi millet, ülkesine, devletine ve demokrasisine sahip çıkarak, her koşulda bağımsızlığının, kardeşliğinin ve birliğinin ne kadar güçlü temellere dayandığını bütün dünyaya göstermiştir.Değerli Kilisliler; Bu necip milletin hürriyetine, devletine aşık birer ferdi olarak bizler toplumsal iş bölümünde üzerimize düşen her türlü işin, en iyisini yapmak zorundayız. Mukaddes vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu anlamlı günün yıldönümünde, Cumhuriyetimizi bize armağan eden büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadesini kullandı.
Cumhuriyet bayramı nedeniyle yarışmalarda dereceye girenlere ödül verilmesiyle etkinlik sona erdi.

KİLİS

29 Ekim 2019 Salı

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