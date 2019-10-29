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Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri

İHA

Kilis'in Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı etkinlikleri

Kilis’in Elbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başlayan tören hava muhalefeti nedeniyle Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı.
Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda devam etti. Kaymakamı Kadir Duman ile Belediye Başkan Süleyman Şimşek, Garnizon Komutanı Piyade Teğmen Şura Kılınç, halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kaymakam Duman günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı, Kaymakam Duman’ın konuşmasının akabinde, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterilerinin sahnelenmesinin ardından kutlamalar kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

KİLİS

29 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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