Zeytinde erken hasat uyarısı

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, üreticileri zeytin hasadına erken başlamamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Dekan Nazım Şekeroğlu, Kasım ayının ilk haftası ile zeytin hasatlarına başlanması önerisinde bulunarak, "Bu dönemde yağ oranı kısmen düşük olsa da zeytin yağında sağlık için faydalı polifenollerin en üst düzeyde olduğu ve asitlik oranını da daha düşük olduğunu belirtti. Hasatların sabah erken saatlerde başlayıp, toplanan ürünün aynı gün içerisinde sıkılması gerekiyor. Ağaçların altından toplanan zeytinlerin kesinlikle ağaçtan toplanan ürüne karıştırılmaması gerekiyor. Toprağa düşen ve küflenen zeytinlerin, zeytin yağında asitlik derecesinin arttırmanın ötesinde, bu tanelerin yağın küf ve toprak kokmasına yol açacağını ve yağın kalitesinin düşürür. Hasat esnasında zeytin tanelerinin zedelenmemesi için hassas davranılması ve toplanan zeytinlerin çuvallar yerine kasalarda taşınarak bekletilmeden sıkılması gerekiyor. Zeytinyağında alımında kullanılan suyun sıcaklığının musluk suyu ısısında olması gerekiyor. Yüksek sıcaklıklarda daha fazla yağ alınmasına karşın yağın özelliklerinin değişir. Zeytinyağının posasından arındırıldıktan sonra evlik kullanımlarda mümkün olduğunca küçük kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği, hava ile temas ettiği an itibariyle yağda bozulma belirtilerinin başlayacaktır” diye konuştu.

Şekeroğlu, Kilis’te son yıllarda farklı iller ve ülkelerden gelen zeytin çeşitlerinin arttığı, ancak yüzyıllardır Kilis’in kültürü yapılan "Kilis Yağlık" Zeytin çeşidinin önümüzdeki yıllarda sağlıklı ve kaliteli yağı ile yoğun talep göreceği sözlerine ekledi.

KİLİS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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