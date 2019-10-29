Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikler düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Musabeyli'de coşkuyla kutlandı. Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Sertaç Kırçuval tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi yapıldı. Atatürk koşusu kros ve bayrak yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ayrıca Kutlamalarda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Mini Floor Curling turnuvası düzenledi. Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kirçuval ve Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından Mini Floor Curling turnuvası oynadı.

KİLİS 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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