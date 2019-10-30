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Kilis’te Cumhuriyet Resepsiyonu

İHA

Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü vesilesiyle Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi.

Kilis’te Cumhuriyet Resepsiyonu

Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümü vesilesiyle Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk'ün ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen resepsiyonda davetliler Kilis Musiki Cemiyeti'nin dinletisi eşliğinde Kilis Valisi Recep Soytürk ve eşi Nurdan Soytürk tarafından kapıda karşılandı.
Vali Soytürk, Resepsiyonuna katılanların masasını tek tek gezerek sohbet etti. Vali Recep Soytürk Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü bir kez daha en kalbi duygularla kutladığını ifade ederek, "Yaklaşık bir asır önce ülkemiz yine tehlike altındaydı. 7 düvel ülkemizi bölmek, gücünü azaltmak ve ortadan kaldırmak için bir araya geldiler ama büyük bir liderimiz vardı. Baş Komutanımız vardı. Onun etrafında kenetlendik. Askerimiz, milletimiz, vatandaşımız; o yoksulluklar içerisinde hakkikaten destansı bir kahramanlık örneği gösterdi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurdular. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetim şeklini de bundan tam 96 yıl önce Türk'ün kültürüne ve şiarına en uygun olan Cumhuriyet olarak belirledik. Aradan bir asır geçti, bakıyoruz yine 7 düvel, yine o koca koca devletler Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü azaltmak, bölmek ve itibarını azaltmak için bir asır önce ne yaptıysa şimdi de benzer şeyleri yapıyorlar. Biz tam 1 asır önce nasıl kenetlediysek bugün de hem 15 Temmuz'da, hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda, hem Zeytin Dalı Harekatı'nda, hem de Barış Pınarı Harekatı'nda bir olduk, beraber olduk ve hakikaten Türk'ün gücünü Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdik. Hem askeri, hem diplomasi, hem de vatandaşlar olarak. Ben bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumdan, bir Türk olduğumdan büyük gurur duyuyorum. Aynı sizin olduğunuz gibi bize bu duyguları yaşatan; askerlerimize, Cumhurbaşkanımıza, bizi yöneten tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.
Resepsiyona Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Ağır Cezası Başkanı Harun Ceyhan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri ve mülki erkan, muhtarlar, şehit ve gazi aileleri katıldı.

KİLİS

30 Ekim 2019 Çarşamba

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