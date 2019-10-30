Kilis’te gümrük kaçağı mallar ele geçirildi

Kilis’te düzenlenen 6 operasyonda kaçak sigara, içki, cep telefonu ile tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis kent merkezinde yaptıkları 6 operasyonda 2 bin 40 paket kaçak sigara, 78 şişe kaçak içki, 5 kol saati, 8 cep telefonu, 137 adet puro, 49 paket kaçak çay, 40 paket nargile tütünü, 12 paket pipo tütünü ele geçirdi. Kaçakçılık olayları ile ilgili olarak 15 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
KİLİS
30 Ekim 2019 Çarşamba
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