Zabıtadan gıda üreticilerine denetleme

Kilis’te Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Kilis Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından müşterek gıda sektöründe faaliyet gösterin iş yerleri denetlendi. Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihi, çiğ et ürünlerinin satıp satılmadığı, gazlı içeceklerin satılıp satılmadığı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olup olmadığı ve benzeri konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Mevzuata aykırı hareket eden iş yerleri hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

KİLİS 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:25

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