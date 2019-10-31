Kilis'te yoğun sis etkili oldu

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Kilis’te sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sabaha karşı etkili olan sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle adete göz gözü görmezken, sınır hattında ve karayollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. KilisÖncüpınar, KilisGaziantep, KilisMusabeyli, KilisPolateli, KilisElbeyli ve KilisHatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

KİLİS 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:44

YATSI 18:59

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