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UNICEF akran mentörlüğü programı başladı

İHA

Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesinde UNICEF Akran Mentörlüğü Programı başladı.

UNICEF akran mentörlüğü programı başladı

Kilis’te, 7 Aralık Üniversitesinde UNICEF Akran Mentörlüğü Programı başladı.
UNICEF tarafından desteklenen, Kilis Belediyesi tarafından yürütülen ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinin paydaşı olduğu, “Her Çocuk İçin Sosyal Uyum” projesi kapsamındaki “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi” programı çerçevesinde Akran Mentörlüğü Programı’nın 20192020 akademik yılı güz dönemi kısmı başladı. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, “Tanışma Etkinliği” ile başladı. Programa Üniversitemiz UNICEF Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun, Kilis Belediyesi UNICEF Koordinatörü Hülya Elçi, Kilis Belediyesi UNICEF proje ekibinden Sevda Koşak ve Rehber Öğretmen Ufuk Mut başkanlığında Abdurrahman İyigün ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarından öğretmenler katıldı. Açılış konuşmasında Dr. Öğretim Üyesi Halil Uzun, program hakkında kısa bir değerlendirme yaparak öğrenci ve gönüllülerden beklentileri anlattı. Kilis Belediyesinden Hülya Elçi ise programın detayları hakkında bilgiler verdi.
Akran Mentörlüğü Programı çerçevesinde daha önce Gaziantep ve Kilis’te eğitim alan üniversiteli gönüllülerle, Kilis Abdurrahman İyigün ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarından belirlenen yüz öğrenci üçerli gruplar halinde eşleştirildi ve programın ilk hafta etkinliği olan “Tanışma Etkinliği” gerçekleştirildi. Kokteyl ile devam eden program kısa bir değerlendirme ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

KİLİS

31 Ekim 2019 Perşembe

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