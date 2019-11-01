Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Necip Fazıl’ın Dünyası" konulu panel düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Kitap Beşiği Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Necip Fazıl’ın Dünyası" konulu panel, FenEdebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını Yaren Şen’in yaptığı panele; Derya Eren “Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Temalar”, Gülbahar Değerli “Necip Fazıl’ın Eserlerinde Hayat ve Ölüm”, Hümeyra Aras “Necip Fazıl Kısakürek ve Gençlik” ve Kübra Tizikoğlu “Necip Fazıl ve Beklenilen Nesil” başlıklı sunumları ile katkı sundular. Çok sayıda dinleyicinin ve akademisyenin katıldığı panel ilgiyle takip edildi.

KİLİS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:43

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.