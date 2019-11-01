Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliğine Erkan Kurtaran atandı

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliğine Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Kurtaran atandı.
Devlet Hastanesi Başhekimlik görevini yürüten Uzm. Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu yeni göreve getirilen Devlet Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Erkan Kurtaran'a görevi teslim etti. Devir teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık görevini tamamlayan Uzm.Dr.Ali Muhsin Güvelioğlu'na teşekkür ederek, yeni Başhekim Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a görevinde başarılar diledi.
KİLİS
01 Kasım 2019 Cuma
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