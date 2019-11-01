Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Kasım ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi. İl Genel Meclisi gündeminde bulunan Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin oluşturulacak bütçesi için İl Özel İdaresi bütçesinden 150 bin TL katkı payı ödenmesi Plan ve Bütçe komisyonun raporu görüşüldü. Yaptırılacak okul için Milli Eğitim Müdürlüğüne arsa tahsis edilmesi konuları görüşüldü.

Meclis, toplantılarının Kasım ayı ortasına kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanacağı bildirildi.

KİLİS 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:43

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.