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Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu

İHA

Kilis'te, bir Yüzbaşı girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunurken, üzerine atlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.

Yüzbaşı intihar girişiminde bulundu

Kilis’te, bir Yüzbaşı girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunurken, üzerine atlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre sabah 09.00 sıralarında ismi açıklanmayan bir Yüzbaşı Cumhuriyet Meydanı üzerinde araçtan inerek belindeki beylik tabancasını boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Askerler, jandarma ve polis uzun süre ikna çalışmalarında bulundu. Uzun süre telefonla konuşan Yüzbaşı gazetecilerin yanına gelmesini istedi. 1.5 saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince bir asker, yüzbaşının üzerine atladı. Bu esnada bir el silah sesi duyuldu. Ölen yada yaralanan olmazken Yüzbaşı güçlükle ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

KİLİS

02 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:42
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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