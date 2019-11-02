Kilis’te güçlü bir STK kuruldu

Kilis’te, sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmek için güçlü bir sivil toplum örgütü kuruldu.

Haşim Özyurt başkanlığında bir araya gelen topluluk bir kaç hafta içerisinde Kilis için çalışmalara başladı.

Sivil Toplum Örgütünün Başkanı Haşim Özyurt, Kısa süre içerisinde resmi başvurusu yapılacak olan Sivil Toplum Örgütünün faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Kilis'e yeni bir soluk kazandırıp yeni bir yön vereceğine inandığım, Sivil Toplum Kuruluşunun ilk toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu güzel akşamda bizlerle bir arada olduğunuz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Kilis'te etkili bir STK'nın sorunları tespit etme ve çözüm yollarını belirleyip bir yol haritası çizilmesi hususunda memleketimiz için faydalı olacağına inanmaktayız. Bu eksikliği gidermek ve bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Necip Kilis Halkına hizmet etmek için arkadaşlarımızla bir araya gelerek ne yapabiliriz konusunda ilk çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Bu akşam, her türlü siyasi ve ideolojik ayrılıkları bir tarafa bırakıp bir çok siyasi görüşten Kilislinin bir araya geldiği ve memleketimiz için ne yapabiliriz diye çabaladığı müstesna bir akşamdır. Bu masada bulunan bir çok arkadaşımızın dışında en az bir bu kadar Kilisli daha yeni kuracağımız STK'da yer almak için sabırsızlanmaktadır. Topluluğumuzun büyük bir bölümünün gençlerden oluşması bir tesadüf değil, tercihtir. Amacımız bugünün Kilis'ine dokunup geleceğin Kilis'ini her birlikte inşa etmektir” dedi.

Özyurt, “Önümüzdeki günlerde Toplum Yararına Programlar, Sosyal Etkinlikler, Sosyal Yaraların Sarılması Hususunda Çalışmalar ve üretilen Ortak Akıl Projelerinin yöneticiler ve kamuoyu ile paylaşılması gibi geniş bir alanda faaliyetlerimize başlamış olacağız. Bu süreçte bu memleketin derdi ile dertlenmek isteyen bütün hemşehrilerimize kapımızda, gönlümüzde açıktır. Bu akşam bu masanın etrafında toplanarak kadim bir şehir olan Kilis için elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aziz halkımızın dua ve desteklerini dileyerek hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" diye konuştu.

KİLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:42

YATSI 18:57

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