Milletvekili Dülger’den hayırlı olsun ziyaretleri

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AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Yeni atanan müdürlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Dülger, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduktan sonra Kilis Baro Başkanlığına yeni seçilen Av. Mehmet Taşçı’ya, Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Özer ile Sağlık Hizmetleri Başkanlığına atanan Murat Şekeroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak,yeni görevlerinde başarılar diledi.

KİLİS 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:28

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