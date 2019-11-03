Bölgesel Amatör Ligi Kilis Belediyespor: 0 - Adıyaman Kahtaspor: 1

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Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2’inci Grup maçında Kilis Belediyespor kendi sahasında konuk ettiği Adıyaman Kahtaspor’a 10 yenildi.

Bölgesel Amatör Ligi 2’inci Grupta mücadelesi veren Kilis Belediyespor Adıyaman Kahtaspor ile karşı karşıya geldi. Kahtaspor’un golünü penaltıdan 77 dakikada Bahri Aslanlı kaydetti.

KİLİS 03 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:41

YATSI 18:56

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