Sınıra sevkiyatlar sürüyor

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Suriye sınırında bulunan Kilis’te, sınır hattına sevkiyatlar sürüyor.

Kilis’ten Suriye sınır hattındaki askeri birliklere ve Suriye’deki üs bölgelerine aralıklarla askeri sevkiyat devam ediyor. Batı ve doğu illerinden gelen askeri birlikler ile araçların Kilis üzerinden geçerek, sınır hattındaki karakollar ile Suriye’deki üs bölgelerine geçişleri sürüyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

KİLİS 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:20

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YATSI 18:56

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