Jandarmadan kan merkezine anlamlı ziyaret

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kızılay Haftası nedeniyle Kızılay Kilis Şubesi ile Kan Merkezine ziyaret etti.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Savaş Çağlayan ile jandarma personeli Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan ile Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz’ı ziyaret ederek, Kızılay Haftasını kutladılar.

Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, Jandarma Yarbay Savaş Çağlayan ile jandarma personelinin ziyaretinden memnun olduklarını Kızılay’ın Jandarma ile bir çok sosyal proje gerçekleştirdiğini söyledi.

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Kilis İl Jandarma Komutanlığı personelinin kan bağışı konusunda her zaman destek verdiklerini ifade ederek, Kızılay haftası nedeniyle ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

KİLİS 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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