Kilis’te “1 Sınıf 1 Aile" projesinin

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Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından organize edilen “1 Sınıf 1 Aile" projesinin ilkini gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitleri İlkokulu 3E sınıfı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla bir ailenin mutfak malzemesi, temizlik malzemesi ve kişisel bakım eşyalarını aldılar. Sınıf öğretmeni Yasemin Sürmeli ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu öğrencileri proje kapsamında aldıkları eşyalar ismi açıklanmayan bir aileye teslim edildi.

KİLİS 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:30

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AKŞAM 17:40

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