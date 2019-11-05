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Kilis'te dev operasyon

İHA

Kilis'te, polis düzenlediği operasyonlarda bir çoğunun kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı.

Kilis'te dev operasyon

Kilis’te, polis düzenlediği operasyonlarda bir çoğunun kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis’te aranan şahıslara yönelik olarak düzenlediği operasyonda, Kasten Öldürme suçundan aranan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B ve yine 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Y.B., yakalanarak işlemlerine müteakip cezaevine teslim edildi. Kasten Öldürme ve Yağma suçlarından 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 6 bin 600 TL adli para cezası bulunan H.D.K. yakalanarak işlemlerine müteakip cezaevine teslim edildi. Kaçakçılık suçlarından aranan ve toplamda 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G yakalanarak işlemlerine müteakip cezaevine teslim edildi. Yakın Akrabayı Öldürme suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Ö.A. isimli şahıs yapılan çalışma neticesinde yakalanarak işlemlerine müteakip cezaevine teslim edildi. Kasten Öldürme ve Yağma suçlarından 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 bin 500 TL adli para cezası bulunan, H.A. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama suçlarından 34 Yıl 4 Ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 7 bin 760 TL adli para cezası bulunan M.S. yakalanarak işlemlerine müteakip cezaevine teslim edildi. 5 yıl ve 5 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 45 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11’i işlemlerine müteakip cezaevine teslim edilirken,, 34 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Toplam, 52 şahıs yakalanırken, şahıslardan 18’i cezaevine teslim edilmiş, 34’ü işlemlerine müteakip adli makamlarca serbest bırakıldı.

KİLİS

05 Kasım 2019 Salı

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  • GÜNEŞ 06:52
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  • İKİNDİ 15:13
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