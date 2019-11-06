DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderilen ve DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den Yunanistan’a kaçak yollarla geçmek isterken yakalanan ve Kilis Öncüpınar Konaklama Tesislerinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğüne geri gönderme işlemleri için toplu halde getirilen şahıslardan A.A.'yı, 2017 yılında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine gözaltına aldı. A.A. ifadesinin alınmasından sonra adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

KİLİS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:38

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.