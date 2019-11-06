Kilis'te kaçak göçmen operasyonu: 11 tutuklama 

KİLİS'te, polisin düzenlediği operasyonda 21 kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 11 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 11 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kaçak göçmen ile 11 organizatör gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 telsiz, 1 şarj aleti, dürbün ve 96 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 21 göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



KİLİS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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