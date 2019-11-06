Milli Eğitim Müdürü Akkurt Üniversite de ders verdi

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, öğrencileri eğitim verdi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sık aralıklarla düzenlenen ve Kilis’te yöneticilerin, öğrencilerle kendi alanlarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu etkinliğin bu ayki konuğu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt oldu.

Rektör Yardımcılığının yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek ve dekanlık yöneticileriyle bir araya gelen Akkurt, daha sonra Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Kamu Politikaları dersine katılarak mesleki deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerle söyleşide bulundu.

KİLİS 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:32

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