Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kilis’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki otomobil, M.K. yönetimindeki 79 EP 347 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, trafik 20 dakika süreyle kontrollü olarak sağlandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

KİLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

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