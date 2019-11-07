Belçika vatandaşı DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı. Fas uyruklu Belçika vatandaşı teröristin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Suriye'den Türkiye’ye geçmeye çalışan şüpheli, 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Taburuna bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında sınır birlikleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Kimlik kontrollerinde, Fas uyruklu Belçika vatandaşı F.B. (24) olduğu belirlenen teröristin, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan F.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KİLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:37

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.