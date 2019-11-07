Üniversite personeline iç kontrol sistemi tanıtıldı

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ali Kestane tarafından iç kontrol sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversite yöneticileri, akademik ve idari birim temsilcileri ile iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu üyelerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında iç kontrolün, kanun ve yönetmelikler bağlamında bilgi akışının sağlıklı bir şekilde sürdürülerek sistematik olarak gerçekleştirilmesi konularında bilgiler verildi. Ayrıca üniversitede oluşturulan kontrol ortamı, bununla birlikte ortaya çıkan risklere yönelik değerlendirmeler yapılarak birimler arası koordinasyon konularında açıklamalar yapıldı.

KİLİS 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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