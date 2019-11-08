Kilis ASKF Başkanı Mahmut Özkan vefat etti

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mahmut Özkan hayatını kaybetti.
Uzun süreden beri ASKF Başkanlığını yürüten Mahmut Özkan (57), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Özkan’ın hayatını kaybetmesi spor camiasında üzüntüyle karşılandı. ASKF Başkanı Mahmut Özkan cenazesi Elbeyli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardında aile kabristanlığında defin edileceği belirtildi.
KİLİS
08 Kasım 2019 Cuma
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