Kilis'te eğitim masaya yatırıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptı.

Vali Recep Soytürk, Endüstri Teknik ve Anadolu Meslek Lisesinde, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları bir araya gelerek eğitim kalitesinin attırılması için görüş arış verişinde bulundu.

Vali Yardımcısı ve Poltaeli Kaymakamı Mahmut Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, okul müdürlerinin katıldığı toplantıda okul müdürleri ile Okul Aile Birliği Başkanlarının görüşlerini dinleyen Vali Soytürk, “Kilis geçmiş dönemlerde eğitimde Türkiye en üst noktalarda olmuştur. Üsüt üste Türkiye birincisi olan bir ildir. 9 yıldır ilimize gelen eğitim kalitesi düşmüştür. Öğrenci sayımız kadar Suriyeli öğrencilerimiz bulunmaktadır. Yeniden eski günlerde olduğu gibi eğitim kalitesini attırmak için çalışacağız. 32 okulumuz da eğitim ikili sistem ile devam ediyor. Bir yandan derslik sayısını attırmak yeni okullar yapılması için çalışıyoruz. Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ederek, buradaki sıkıntılarımızı ilettik. Yeni okullar yapılması için ilk önce arsa tahsisi yaptırdık. Bir yandan da yapılmaya devam ediyor. Bu arsaların üzerine okul yaptığımız zaman eğitim kalitesi de artacaktır. Başarılı öğretmenlerimizi ödüllendirmeye devam edeceğim” dedi.

KİLİS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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