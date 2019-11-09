Öğrencilerden anlamlı ziyaret

Selahattin iyigün ilkokulu öğrencileri, Lösev haftası nedeniyle Kilis Devlet Hastanesini ziyaret ettiler.
Selahattin iyigün ilkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri eşliğinde Lösev haftası etkinlikleri kapsamında Kilis Devlet Hastanesi kemoterapi bölümünü ziyaret ettiler. Burada öğrencilere uzman doktorlar tarafından Lösev hakkında bilgi verildi. Daha sonra Devlet Hastanesini gezerek, losev hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe iştirak ettiler.
KİLİS
09 Kasım 2019 Cumartesi
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