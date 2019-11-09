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Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran’a hayırlı olsun ziyareti

İHA

Devlet Hastanesi Başhekimi Kurtaran’a hayırlı olsun ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Uzm.Dr.Erkan Kurtaran'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, AK Partililer ile birlikte Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Erkan Kurtaran'a yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Daha sonra Başhekim Erkan Kurtaran ile birlikte Başkan Bulut ile İl Başkanı Karataş, hastanede tedavi gören hastaları ziyaret ettiler.

KİLİS

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:56
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  • İKİNDİ 15:10
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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