Kilis’te Mevlit Kandili coşkusu yaşandı

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Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisinde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Mevlit Kandili programına Hacı Cümbüş Camisinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kuranı Kerim okundu, hatimlerin duası yapıldı.

Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti. Programa Kilis Valisi Recep Soytürk’de katıldı.

KİLİS 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:34

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