Kaybolan çocuğu bulan jandarma ailesine teslim etti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde ailesi zeytin hasadı yaparken, aniden ortadan kaybolan çocuk jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Musabeyli ilçesine bağlı Balikli köyünde ailesi zeytin hasadı yaparken aniden kaybolan 3 yaşındaki S.N.A. jandarma ekipleri tarafından bulunarak, babası M.A’ya teslim edildi.
KİLİS
10 Kasım 2019 Pazar
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