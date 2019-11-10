Şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitleri için Mevliti Şerif okutulduktan sonra yemek ikramında bulunuldu.

Yaşar Aktürk taziye evinde gerçekleştirilen programa siyasi parti il başkanları, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu Başkanı Haşim Özyurt, Kısa süre önce kurulum işlemlerini tamamlanan Kilis Gelişim ve Kalkınma Topluluğu olarak ilk etkinliği 10 Kasım tarihinde yapmaya karar verdiklerini ifade ederek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'ün katkılarıyla bir mevlit programı düzenledik. Mevliti Şerif'e katılan ve yemek programına iştirak eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KİLİS 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:35

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