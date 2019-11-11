Kilis'te fakir öğrencilere kıyafet yardımı

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Kilis Kızılay Kan Merkezi ve 112 Çağrı Merkezi işbirliğiyle fakir öğrencilere kıyafet dağıtıldı.

Kilis Kızılay Kan Merkezi ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezinin temin ettiği kıyafet dağıtım etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şakir Yüztaş, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve Kızılay Şube Başkanı Adnan Erdoğan katıldı.

Zeytçioğlu İlkokulu, Şehit Sakıp İlkokulu, 7 Aralık İlkokulu ve Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

KİLİS 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:33

YATSI 18:50

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