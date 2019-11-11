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Üniversiteliler de “Geleceğe Nefes” oldu

İHA

Kilis 7 Aralık Üniversitesi "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyasına katıldı.

Üniversiteliler de “Geleceğe Nefes” oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyasına katıldı.
81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası kapsamında Kilis’e bağlı MartavanGülbaba mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kilis 7 Aralık Üniversitesi olarak öğrencilerimiz ve personelimizle katıldık. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un ve il protokolünün de katıldığı ve 11 milyon fidanın aynı anda toprakla buluşmasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi beklenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
Doğayı yeşillendirmek, ağaçlandırmak, doğaya sahip çıkmak ve toplumda çevre konusunda duyarlılığı arttırmak amacıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, binlerce fidan can suları verilerek toprakla buluşturuldu.

KİLİS

11 Kasım 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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