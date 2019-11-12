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Sosyal Bilimler Kongresine Rektör Karacoşkun katıldı

İHA

Gümüşhane’de gerçekleştirilen Sosyal Bilimler Kongresine Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun katıldı.
7 Aralık Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, Gümüşhane Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’den ve farklı ülkelerden çok sayıda akademisyenin katıldığı kongre üç gün boyunca devam etti.
Açılış konuşmaları Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Nazır, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Kahraman, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından gerçekleştirilen kongrede 41 oturum düzenlendi ve 236 bildiri sunuldu.
Açılış konuşmaları sırasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun kongre hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Birincisini Mersin’de Gümüşhane Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz kongremizin ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gümüşhane Üniversitesi ile gönül birliğimiz zaten vardı; ama iş birliği ve güç birliği alanımız biraz daha genişledi. Çok değerli Bayburt Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlerimiz de bu organizasyona ortak oldular. Bu nedenle de onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Modern bilim tarihine baktığımızda sosyal bilimler zaten özellikle aydınlanma döneminde ortaya çıkış süreçlerinde doğal bilimlerin bir parçası, tamamlayıcısı gibi işlem gördüğünü görüyoruz. Nitekim sosyolojinin babası kabul edilen Auguste Comte, sosyolojiyi de ilk başlarda sosyal fizik olarak tanımlıyor. Daha sonrasında sosyoloji olarak dönüşüyor. Çünkü fizik veya fen bilimlerindeki yöntemleri aynı şekilde uygulayan ve keskin belirlenmiş sonuçlara ulaşmaya çalışan bir sosyal bilim anlayışı egemendir. Max Weber diyor ki; her toplum kendi sosyoloğunu çıkartmalıdır. Çünkü siz eğer o toplumu tanımıyorsanız, başka bir toplumda çalışma yaptığınızda orayı betimleme yaparak objektif olarak anlayamazsınız. Anlayamayınca da doğru yorumlayamazsınız. Kongremizi bir arada olmaya, birlikte çalışmaya yönelttiği için önemsiyorum ve yine bu sosyal bilimlerin belli tanımlama ve düşünce aracı olarak yorumlanmasının önüne geçebilmek için salt bir bilim olarak toplumu anlama çabamıza, bireyi anlama çabamıza katkı sunması için önemli olduğu kanaatini taşıyorum. Bu vesileyle bu organizasyona ev sahipliği yapan Gümüşhane Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek hocamın şahsında kongreye başkanlık yapan başta Prof. Dr. Bayram Nazır olmak üzere tüm dostlarımıza, düzenleme kurulu üyelerine, heyetimize kalbi şükranlarımı ve saygılarımı sunarak kongremizin verimli geçmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.
Edebiyattan ilahiyata, felsefeden tarihe, coğrafyadan maliyeye, ekonomiden sosyolojiye, turizmden iletişime sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışmaların sunulduğu II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, üçüncü günde gerçekleştirilen kapanış oturumuyla sona erdi. Ayrıca kongre kapsamında müzik ve şiir dinletisi, resim sergisi ve Gümüşhane şehir gezisi de gerçekleştirildi.

KİLİS

12 Kasım 2019 Salı

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