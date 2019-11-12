Kilis´te uyuşturucuya 2 gözaltı

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KİLİS'in Elbeyli ilçesinde jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Elbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler İnönü Mahallesi'nde belirlenen adrese yaptığı operasyonda 684 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler evdeki S.K. ve A.K.'yi gözaltına aldı.



KİLİS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

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