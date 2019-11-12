Zeytin Şenliğine Canan Karatay’da katılacak

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Kilis’te, Cumartesi günü yapılacak olan Zeytin ve Zeytinyağı tanıtım günlerine Prof. Dr. Canan Karatay’da katılacak.

16 Kasım Cumartesi günü yapılacak zeytin şenliği Kilis Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde yapılacak. Buradaki etkinlikte, zeytin hasadı ile zeytin tanesinin yağa dönüşmesi gerçekleştirilecek. Daha sonra ise zeytin fidanları araziye dikilecek. Prof. Dr. Canan Karatay, Kilis 7 Aralık Üniversitesinde zeytin yağının faydaları konusu bir sunum gerçekleştirecek.

KİLİS 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:37

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