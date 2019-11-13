Rektörü Karacoşkun’a şair ve yazarlarla bir araya geldi

Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın ile yönetim kurulu üyeleri Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret ettiler.
Kilis’teki şair ve yazarların bir araya gelerek kurduğu Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Mustafa Alpaydın’a yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Rektör Karacoşkun’a derneğin amacı ve yapacağı çalışmalar ile faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.
KİLİS
13 Kasım 2019 Çarşamba
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