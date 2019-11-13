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Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği

İHA

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediyeden talepte bulunan 75 mahalle muhtarına bilgisayarlarını düzenlenen programla teslim etti.

Kilis Belediyesinden muhtarlara bilgisayar desteği

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediyeden talepte bulunan 75 mahalle muhtarına bilgisayarlarını düzenlenen programla teslim etti.
Kilis Belediyesi'nin muhtarlara yönelik teknolojik desteği sürüyor. Göl Restoranda düzenlenen programda, muhtarlara bilgisayarlarını dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Muhtarlar, vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek adına belediyelerin en önemli iş ortakları. Muhtarlar, bizlerin mahallelerdeki temsilcileri. Kendileri, vatandaşın sorunlarını bize iletirken, çözüm noktasında da bizlere yardımcı oluyorlar. Vatandaşın sorunları ilk muhtarlara geliyor. Dolayısıyla muhtarlarımız bizlerin en önemli çalışma arkadaşlarımızdır” dedi. Başkan Bulut, Muhtarların çalışma şartlarını iyileştirmek bizim için de son derece önemli olduğunu ifade ederek, “ Göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuda çok hassas davrandık, Kurmuş olduğumuz çalışma grupları ile Muhtarlarımız vatandaşlarımızın şikayetlerini anında bizlere iletip, anında çözüm ve geri dönüş alabiliyorlar, Kısaca muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz.Bugün de aynı şekilde 75 mahalle muhtarımıza yeni bilgisayarlar vererek, onların vatandaşımıza daha rahat ve hızlı hizmet götürmesine yardımcı olmuş oluyoruz, ayrıca muhtarlarımız belediyemizin EBelediye sistemi üzerinden vatandaşlarımıza daha hızlı ve yerinde hizmet verebilecek, Muhtarlarımıza Rabb'im hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” diye konuştu

KİLİS

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:00
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  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:32
  • YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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