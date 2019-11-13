Okullarda beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri başladı

Kilis’te, 33 okulda öğrenci sağlığı için beslenme ve fiziksel aktivite eğitimlerine başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Kilis’te bulunan 33 okulda ‘Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite’ konularında eğitim faaliyetleri start aldı. Eğitim veren uzmanlar, Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş döneminde olduğu gibi özellikle de çocuklar için çok önemli olduğunu belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları, hızlı büyüme ve gelişme nedeni ile okul öncesi çocukların pek çok besin öğesine olan ihtiyacı hayatın diğer dönemlerine oranla daha fazladır ve bu dönemde kazanılacak beslenme alışkanlıkları yaşam boyu sürmektedir. Toplumun çekirdeğini oluşturan ve sürekli bir büyüme gelişme süreci içinde olan çocuklar, beslenme yetersizliklerinden en çok etkilenen gruplardan biridir ve çocukluk döneminde edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve obezite gibi hastalıklar için temel risk faktörü oluşturmaktadır. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra çocukların daha hareketli bir yaşam tarzı benimsemeleri, fiziksel aktivite düzeylerinin arttırılması ve bu konuda desteklenmeleri çocukların sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda İlimizdeki tüm ilkokulda ‘Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite’ konularında eğitim faaliyetleri başlamış olup, 33 okulumuza eğitimi veriliyor” ifadesini kullandılar.

KİLİS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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