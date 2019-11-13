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Kilis Valisi Soytürk: "Suriyeli esnaf da bizim esnafımız gibi vergi ödüyor" "Bunların takipçisi ...

İHA

Kilis Valisi Recep Soytürk, düzenlediği basın toplantısında Kilis'te yaşayan Suriyelilerin de Türk esnaflar gibi devlete vergi ödediğini ve sigorta pirimi yatırdığını belirterek, "Bunların takipçisi olacağız" dedi.

Kilis Valisi Soytürk: "Suriyeli esnaf da bizim esnafımız gibi vergi ödüyor" "Bunların takipçisi olacağız"

Kilis Valisi Recep Soytürk, düzenlediği basın toplantısında Kilis'te yaşayan Suriyelilerin de Türk esnaflar gibi devlete vergi ödediğini ve sigorta pirimi yatırdığını belirterek, "Bunların takipçisi olacağız" dedi.
Vali Recep Soytürk, Kilis’te görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda kentteki eğitim durumuyla ilgili bilgi veren Vali Soytürk, “İlimizde 32 okulun ikili öğretim yapıyor. İlimizde bin 100 terslik açık var, eğer bu açığı kapatırsak, teki eğitime geçebiliriz. Göreve başlayalı bir yıl oldu. Göreve başladığım gönden itibaren okul sorununu çözmek için çalışıyoruz. Belediyemize ait, arsalar var, vakıflara ait arsalar var, bunların tamamını değerlendiriyoruz. Bu arsalar yeterli gelmeyecek, bu nedenle eski Suma Fabrikasının yerini almak için çalışacağız. Burası yaklaşık 51 bin dönüm, eğer burayı alırsak okul sıkıntısı çözülmüş olacaktır. Kilis eğitim açısından daha önce Türkiye sıralamasına giren bir il iken, şuan sonlara yakın yerdeyiz. Bunun nedeni öğrenci sayımız kadar ilimizde misafir öğrencimiz var. Geçen hafta milletvekillerimiz ve belediye başkanımız ile Milli Eğitim Bakanımızı ziyaret ettik. Buradaki sorunları ve sıkıntıları anlattık. Kilis’e teknik bir ekip gönderecekler” dedi.

Organize sanayi bölgesinin tapusu tamam
PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Vali Soytürk, “PolateliŞahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nin bilindiği üzere tapusunu aldık. Yakın bir süre içerisinde fabrika kurulacak yerlerin arsası dağılacak. Buraya fabrika kurulması için alt yapının yapılması gerekiyor. Ankara’da bu konuda görüşmelerde bulunduk. Mevcut Kilis Organize Sanayi bölgesinin ikinci etap çalışmaları da sürüyor. Hem milletvekillerimiz hem belediye başkanımız hem de AK Parti il başkanımız yakından takip ediyorlar” şeklinde konuştu.

"Kilis takdire şayan bir il"
Vali Recep Soytürk, Kilis’in örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, “Nüfusu kadar Suriyeli bulunmasına rağmen, önem arz etmeyen konular dışında her hangi büyük bir hadise yaşanmıyor. Gerçekten Kilis takdire şayan bir ilimizdir" ifadelerine yer verdi.

"Suriyeliler de vergi veriyor"
Vali Soytürk, Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik başlatılan denetimlerin sürdüğünü hatırlatarak, "Denetimlerimiz sürüyor. Tabelaları yüzde 75 Türkçe yüzde 25 Arapça olarak değiştirildi" dedi. Suriyelilerin de Türk esnaflar gibi vergi ödeyip sigorta pirimi yatırdığına da dikkat çeken Soytürk, "Suriyeli esnafta bizim esnafımız gibi vergi ödüyor. Sosyal güvenlik kurumuna prim yatırıyor. Bunların takipçisi olacağız. Belediye başkanımızda gerçekten bu konular üzerinde ciddi çalışmalar yapıyor. Ankara’da bakanlıkları gittiğimiz zaman milletvekillerimiz,.belediye başkanımız, il başkanımız tek vücut bir şekilde hareket ediyoruz. Birlik bütünlüğün olduğu yerde hizmette olur” ifadelerini kullandı.

Sınır ötesinde elektrik ve su sorunu çözüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde elektrik ve su sorununun çözüldüğünü ifade eden Vali Soytürk, “Enerjimizin büyük bölümünü buraya harcıyoruz. Kilis’ten Suriye’ye ihracat yapan firmaların önünü açıyoruz. Yine orada Kilis’e ihtilat yapmak isteyenlerin de önünü açtık. Daha iyi olması için çalışıyoruz. Nakliyecilerin 550 litre gelirken tırların mazot getirebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Tekrar söylüyorum, milletvekillerimiz,.belediye başkanımız, il başkanımız ile birlikte koordineli çalışıyoruz” diye konuştu.

KİLİS

13 Kasım 2019 Çarşamba

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