Kilis Barosundan Rektör Karacoşkun’a ziyaret

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Kilis Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti.

Yeni seçilen Kilis Barosu yönetim kurulu üyeleri, Baro Başkanı Av. Mehmet Taşçı’nın eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Üniversite Baro iş birliğinde yapılabilecek ortak çalışmalar, projeler ve kurumsal planlamalar konuşuldu. Rektör Karacoşkun, Av. Mehmet Taşçı’nın şahsında yeni seçilen baro yönetimini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

KİLİS 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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