Vali Soytürk Zeytinyağı fabrikasında

Kilis Valisi Recep Soytürk, Zeytin hasadı nedeniyle yoğunluk yaşandığı zeytin fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk, Türkiye’de organik zeytin üretiminin yapıldığı Kilis’teki zeytinyağı fabrikalarında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye’de önemli bir zeytincilik merkezlerinden olan Kilis’te, son teknolojik fabrikalarda incelemelerde bulunan Vali Soytürk, Dalından zeytinyağı üretimine kadar olan süreci bizzat yerinde inceleyerek, markalaşma için üreticileri her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Soytürk, 16 Kasım tarihinde Zeytin şenliğine tüm Kilislileri beklediklerini de sözlerine ekledi.

KİLİS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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