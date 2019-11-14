Somalili öğrencileri Türkçe öğreniyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde eğitim görün Somalili Öğrencileri Türkçe öğrenmeye başladı.

20192020 eğitim döneminde 7 Aralık Üniversitesinde uluslararası öğrenci statüsünde eğitim görmeye başlayan Somalili öğrenciler Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimlerini alıyor. Somalili öğrencilerin aldıkları Türkçe dil eğitiminin yanında, Türk kültürünü de tanıma fırsatı bulmaya başladı. Yapılan eğitim ve adaptasyon faaliyetleri neticesi birer gönüllü kültür elçisi olacak uluslararası öğrencilerin kendilerine karşı olumlu yaklaşımdan dolayı memnuniyetlerini belirttiler.

Türkiye’yi çok beğendiklerini ifade eden Somalili öğrenciler, yeni bir ülkeyi tanımanın heyecanını yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

KİLİS 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:31

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.