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Çocuklardan Jandarmaya anlamlı ziyaret

İHA

Kilis'te, "Bir Destandır Mehmet'im" projesi kapsamında öğrencilerden Jandarmaya anlamlı ziyaret etti.

Çocuklardan Jandarmaya anlamlı ziyaret

Kilis’te, “Bir Destandır Mehmet’im” projesi kapsamında öğrencilerden Jandarmaya anlamlı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bir Destandır Mehmet’im” projesi kapsamında Emine Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek yazmış oldukları mektuplar teslim ettiler.
Özel Maksatlı timler, Jandarma Asayiş Motosiklet timi, Jandarma Trafik Timi, Bomba İmha Köpek timi çocuklara tanıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesine öğrenciler tarafından “Barış Pınarı” Harekatını temsilen ziyaret anısı olarak adet cam ağacı dikildi. Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil bu anlamlı ziyaretten dolayı Okul Müdürü Ahmet Hafızoğlu, Öğretmen Hüseyin Delipalta ve öğrencilere çok teşekkür ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

KİLİS

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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