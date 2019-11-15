Çocuklardan Jandarmaya anlamlı ziyaret

Kilis’te, “Bir Destandır Mehmet’im” projesi kapsamında öğrencilerden Jandarmaya anlamlı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Bir Destandır Mehmet’im” projesi kapsamında Emine Mahmut Kudeyt İlkokulu öğrencileri tarafından İl Jandarma Komutanlığı ziyaret edilerek yazmış oldukları mektuplar teslim ettiler.

Özel Maksatlı timler, Jandarma Asayiş Motosiklet timi, Jandarma Trafik Timi, Bomba İmha Köpek timi çocuklara tanıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesine öğrenciler tarafından “Barış Pınarı” Harekatını temsilen ziyaret anısı olarak adet cam ağacı dikildi. Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil bu anlamlı ziyaretten dolayı Okul Müdürü Ahmet Hafızoğlu, Öğretmen Hüseyin Delipalta ve öğrencilere çok teşekkür ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

KİLİS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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