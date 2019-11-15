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Şehitlik bakım bekliyor

İHA

Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitlikteki mezarlar bakım bekliyor.

Şehitlik bakım bekliyor

Kilis'te, sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitlikteki mezarlar bakım bekliyor.
19601975 yılları arasında Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis Sınır Jandarma Alayında görev yapan çok sayıda asker Kilis Asri Mezarlıkta defin edildi. O dönemde ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemeyen şehit askerler için şehitlik oluşturuldu. Kilis'te eski şehitlik olarak bilenen yere defin edilen askerlerin bazılarının mezarları aileleri tarafından yaptırıldı. Mezar taşlarının dahi kaybolma noktasına geldiği şehitlikteki şehit Mehmetçiklerin mezarları gören vatandaşları yüreklerini parçalıyor. Eski şehitliğe yakın aile mezarları olan vatandaşlar şehitlerin mezarlarını sulayarak bakımını kendi imkanları ile yapmaya çalışıyor.
Abdurrahim Kiremitçi, şehitlerin mezarlarının bulunduğu yerin eski şehitlik olarak bilindiğini ifade ederek, "O dönemde ulaşım zorluğu olduğundan 19601970'lı yıllarda şehit olan askerlerimizi buraya defin etmişler. Maalesef üzerinden yıllar geçmiş, unutulmuş, yetkililer ilgilenmemiş, çoğu şehidin mezar taşı dahi yok. Fatiha veren dahi yok, bizim mezar yerimizin şehit mezarlığının yanında olduğu için geldiğimizde Fatiha okuyoruz. Mezarlarını suluyoruz. Çiçeklerini ekiyoruz. Yetkililerden tek ricamız, bu şehitlere hak ettikleri, değeri versinler, mezarlarını yaptırsınlar, şehitlerin mezarlarını yaptırmak çok masraf gerektirmiyor. Çanakkale'de şehit olanlarla, bunların hiç bir farkı yoktur" dedi.

KİLİS

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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