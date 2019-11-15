Kilis’te kapı numaraları ve sokak tabelaları güncenlendi

Kilis’te, belediye tarafından tüm kapı tabelaları daha anlaşılır ve estetik bir görünüme sahip olan tabelalar ile değişiyor.

Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) sisteminde Aselsan tarafından yapılan güncelleme neticesinde Kilis’teki kapı numaralarında değişiklik oldu. Kilis Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yaşanan adres sorunlarının çözümü ve mevcut levhalarla görsel bütünlük sağlamak amacıyla kentteki tüm kapı levhalarının değişim işlemlerine başlandı. Çalışmaların 15 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması planlandığı bildirildi.

KİLİS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

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