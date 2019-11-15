ASKF Başkanlığına Özdemir getirildi

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanlığına Mehmet Özdemir getirildi.

Uzun süreden beri ASKF Başkanlığını yürüten Mahmut Özkan (57), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi üzerine toplanan yönetim kurulu üyeleri ASKF Başkanlığına Mehmet Özdemir geçirildi.

ASKF Başkanı Mehmet Özdemir, Mahmut Özkan’ın ölümün spor camiasını derin üzüntüye sevk ettiğini belirterek, “Kardeşimiz Mahmut Özkan’ın projelerinin hayata geçirilmesi için çalışacağız. Arkadaşımızdan aldığımız bayrağı daha yükseğe çıkarmak için canla başla çalıcağız” dedi.

KİLİS 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.